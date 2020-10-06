«Попал в больницу с ковидом»: Макеева сообщила о коронавирусе у Шакурова

Актриса Анастасия Макеева в Instagram сообщила, что 78-летний актер, народный артист России Сергей Шакуров заболел коронавирусом.

«Жизнь вносит свои коррективы, и мы порой никак не можем на это повлиять. Пока я летела на самолете мне пришло две новости грустные. Сергей Каюмович Шакуров попал в больницу с ковидом. А «Вий» отменена из-за закрытия площадки». Анастасия Макеева

Как отметила Анастасия Макеева, она не падает духом. Впереди, как заметила актриса, много интересных событий в театральной жизни. Сама она ждет всех почитателей своего таланта на премьере спектакля «Алмазная колесница».

«Шакурову желаем выздоровления», «Сейчас нелегкое время у всех. Надо верить в лучшее и не бояться пандемии», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Шакуров – популярный актер театра и кино. За его плечами десятки прекрасных ролей в картинах самых разных жанров. В далеком 1980 году он стал лауреатом Государственной премии СССР.