Медведева на чемпионате России в Красноярске постарается обыграть Трусову и Косторную

Именно первенство страны, которое пройдет с 24 по 29 декабря, станет главным стартом в этом году для фигуристок.

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгения Медведева постарается обыграть своих соперниц Александру Трусову и Алену Косторную на главном старте этого года для российских фигуристок – чемпионате страны. Турнир пройдет с 24 по 29 декабря в Красноярске.

Именно по итогам российского первенства станет ясно, кто будет представлять нашу страну на чемпионатах мира и Европы. Эти турниры состоятся в следующем календарном году.

Отметим, что недавно Международная федерация объявила новые правила проведения серии Гран-при. Теперь она пройдет без разъездов — спортсмены выступят только на своих домашних аренах. Таким образом иностранцы, кроме как из ближнего зарубежья, в ближайшие месяцы в России не появятся, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Евгения Медведева спустя два с половиной года ушла от канадца Орсера обратно к Тутберидзе Не так давно тренер аплодировала серебряному призеру Олимпиады после контрольных прокатов.

Напомним, что Евгения Медведева не так давно вернулась в группу к тренеру Этери Тутберидзе. При этом от известной наставницы в тренерский штаб к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко перешли как раз Трусова и Косторная. Соперничество между девушками обещает быть ожесточенным.