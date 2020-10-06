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Медведева на чемпионате России в Красноярске постарается обыграть Трусову и Косторную

Именно первенство страны, которое пройдет с 24 по 29 декабря, станет главным стартом в этом году для фигуристок.

Медведева на чемпионате России в Красноярске постарается обыграть Трусову и Косторную
Евгения Медведева. Фото: Globallookpress.com

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгения Медведева постарается обыграть своих соперниц Александру Трусову и Алену Косторную на главном старте этого года для российских фигуристок – чемпионате страны. Турнир пройдет с 24 по 29 декабря в Красноярске.

Именно по итогам российского первенства станет ясно, кто будет представлять нашу страну на чемпионатах мира и Европы. Эти турниры состоятся в следующем календарном году.

Отметим, что недавно Международная федерация объявила новые правила проведения серии Гран-при. Теперь она пройдет без разъездов — спортсмены выступят только на своих домашних аренах. Таким образом иностранцы, кроме как из ближнего зарубежья, в ближайшие месяцы в России не появятся, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Евгения Медведева не так давно вернулась в группу к тренеру Этери Тутберидзе. При этом от известной наставницы в тренерский штаб к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко перешли как раз Трусова и Косторная. Соперничество между девушками обещает быть ожесточенным.

Тэги

Александра ТрусоваАлена КосторнаяЕвгений ПлющенкоЕвгения МедведеваЭтери Тутберидзе