Аронова объяснила, почему спустя 18 лет отношений вышла замуж за начальника транспортного цеха

Актриса Мария Аронова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем втором муже Евгении Фомине. Он начальник транспортного цеха в театре, где она служит.

«Мы долгое время жили вместе в одном доме. Он всегда предлагал подвезти меня на утро до театра. Я жила в Долгопрудном. Мне было долго самой добираться. Потом он начал за мной ухаживать. Вот так пошло-поехало. Мы стали вместе ужинать, завтракать. Мы люди, конечно, из разных миров. Где я и где начальник транспортного цеха». Мария Аронова

По словам Ароновой, однажды она поняла, что Женя — ее человек. «Однажды меня ограбили. Украли сумку с деньгами. Мне месяц надо было жить на эти деньги. И я на автомате набрала номер Жени. У меня потрясающие друзья, с которыми я вместе 30 лет, но я позвонила именно Жене. Он тут же примчался. Мы вернули документы и деньги. В итоге через много лет предложение о свадьбе сделала я. У меня есть два духовных отца. Никогда люди, у которых я исповедовалась, со мной об этом не разговаривали. Но неожиданно мои батюшки стали поднимать эту тему со мной. Они мягко и ненавязчиво сказали, что надо сыграть свадьбу. Чтобы наша дочь с Женей, Серафима, росла в браке. Я пришла к Евгению и объявила: «Нам надо с тобой пожениться». Он спорить не стал», — заметила Аронова.

Напомним, что Аронова сыграла свадьбу с Фоминым только в 2018 году. Звезда отмечала не раз, что именно с этим мужчиной обрела женское счастье.