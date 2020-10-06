Сколько зарабатывают звезды в Инстаграме
Видео
Блогер или корреспондент: экстрасенс назвал главную любовь Тимати
Видео

«На том свете его жена Аня меня повидает»: Аронова увела женатого актера Афанасьева из семьи

Как отметила знаменитость, она не успела извиниться перед женщиной, которая несколько лет назад ушла из жизни.

«На том свете его жена Аня меня повидает»: Аронова увела женатого актера Афанасьева из семьи
Мария Аронова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Мария Аронова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что увела много лет назад актера Валерия Афанасьева из семьи. Причем у того подрастали маленькие дети.

Валерий Афанасьев
Валерий Афанасьев. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Это такой рюкзак за спиной у меня. Я очень виновата перед его женой. Ее звали Аня. Она недавно ушла из жизни. Перед его сыновьями Костей и Егором виновата. Это был мой конь. У меня было несколько коней, с которыми я ехала по жизни. Я считала, что никогда не отобью женатого мужчину. Так я думала, но я заблуждалась».

Мария Аронова

Как отметила Аронова, ради нее Валерий Афанасьев оставил жену. Причем сама актриса была прекрасно с ней знакома. «Может быть когда-нибудь на том свете Аня меня повидает. Это один из немногих людей, перед которым я не успела извиниться. Это мой рюкзак, который я пру на себе все эти годы. Это моя жизнь», — заметила актриса.

Отметим, что Аронова не смогла построить счастливой семьи с Валерием Афанасьевым. Сам актер ранее отмечал, что таким двум медведям, как он и Аронова было сложно ужиться в одной берлоге, поэтому они и расстались.

Тэги

Валерий АфанасьевМария АроноваМария Аронова последние новостиНовости googleПрограмма "Судьба человека"