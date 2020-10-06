«На том свете его жена Аня меня повидает»: Аронова увела женатого актера Афанасьева из семьи

Как отметила знаменитость, она не успела извиниться перед женщиной, которая несколько лет назад ушла из жизни.

Актриса Мария Аронова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что увела много лет назад актера Валерия Афанасьева из семьи. Причем у того подрастали маленькие дети.

«Это такой рюкзак за спиной у меня. Я очень виновата перед его женой. Ее звали Аня. Она недавно ушла из жизни. Перед его сыновьями Костей и Егором виновата. Это был мой конь. У меня было несколько коней, с которыми я ехала по жизни. Я считала, что никогда не отобью женатого мужчину. Так я думала, но я заблуждалась». Мария Аронова

Как отметила Аронова, ради нее Валерий Афанасьев оставил жену. Причем сама актриса была прекрасно с ней знакома. «Может быть когда-нибудь на том свете Аня меня повидает. Это один из немногих людей, перед которым я не успела извиниться. Это мой рюкзак, который я пру на себе все эти годы. Это моя жизнь», — заметила актриса.

Отметим, что Аронова не смогла построить счастливой семьи с Валерием Афанасьевым. Сам актер ранее отмечал, что таким двум медведям, как он и Аронова было сложно ужиться в одной берлоге, поэтому они и расстались.