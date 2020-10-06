Передумали: потерпевшие в пьяной аварии с Ефремовым хотят больше денег

В суд поступили возражения родственников погибшего Сергея Захарова, где они просят оставить приговор актеру без изменений.

В сентябре суд поставил точку в деле о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова. Заслуженный артист России признан виновным в аварии, итогом которой стала смерть водителя фургона. Мужу Софьи Кругликовой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Однако, обвиняемый не согласен с приговором. Он направил жалобу с просьбой изменить наказание на не связанное с лишением свободы. Реакция пострадавших — родственников погибшего Сергея Захарова — последовала очень быстро. В распоряжении Telegram-канала Mash оказалось возражение, в котором жена умершего, его брат и младший сын просят отклонить жалобу Ефремова.

Кроме того, они намерены взыскать с Ефремова по миллиону рублей. Поскольку передумали и теперь считают, что тоже имеют права на возмещение ущерба в размере, не меньшем, чем выплачено старшему сыну погибшего. Напомним, что в ходе рассмотрения дела все трое заявили материальный иск в размере одного рубля. Таким жестом они пытались подчеркнуть, что нет на свете такой денежной суммы, которая бы покрыла утрату родного человека.