«Он мог быть одаренным актером и режиссером»: Мария Аронова рассказала о своем первом муже

Как отметила актриса, с Владиславом у нее никогда не было настоящей семьи.

Актриса Мария Аронова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом муже. Его звали Владислав Гандрабур. Он уже ушел из жизни. От него у артистки родился сын Влад.

«Он мог бы быть одаренным актером, режиссером. Но у него все было около. Он увлекался философией. Учился в Школе-студии МХАТ. Но семьи крепкой у нас не вышло. Потому что я эгоцентрична. Я была тогда пупом земли. Не понимала, что вообще с кем-то надо считаться. Да и не было у нас семьи. Он, когда хотел приезжал, потом пропадал. Я забеременела ведь в 18 лет. Была студенткой первого курса. Мама, когда узнала, сказала: «Ничего изменить мы уже не сможем». Я забеременела, можно сказать, без мужа. Меня очень поддерживала моя семья». Мария Аронова

Как отметила звезда, второй муж Евгений появился в ее жизни, когда сыну Владиславу было уже семь лет. «Мой сын мечтал об отце. Женя воспитывал его в жестких условиях. Словно в армии», — заметила Мария Аронова.

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Напомним, что Аронова долгие годы жила в незарегистрированном браке с начальником транспортного цеха Евгением Фоминым. Расписались они только в 2018 году.