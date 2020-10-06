«Полет нормальный!»: Дмитрий Губерниев умилил подписчиков своими детскими фотографиями

Комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram поделился с подписчиками своими детскими фотографиями, которые многих не оставили равнодушными. На снимках он запечатлен в детском садике.

«46 лет — полет нормальный! Молодой, интересный! На ЗОЖе, на стиле, временами на ярком сексе! Поздравления принимаю, комментарии читаю! Всех обнимаю! На первой фотке в детсаде ужасно яркий свет, до сих пор бесит, хоть и на телевидении давно работаю!» Дмитрий Губерниев

«Дима, с Днем рождения! Хочется закричать, как в фильме «Бумер»: «Димооооооон!» Только вперед, собственно, как ты это делаешь. Пусть исполняются все самые заветные мечты!» «Талантливый человек — талантлив во всем! Желаю тебе открывать, покорять все новые и новые вершины, и чтобы, чем бы ты не занялся — все получалось и радовало тебя и нас, как сейчас! Обнимаю, целую», «Очень симпатичный мальчик на фото. И милый. Дима! Будь здоров и счастлив, именно так, как ты себе это представляешь. С днем рождения», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дмитрий Губерниев – один из ведущих спортивных комментаторов страны. Уже много лет он трудится на телеканале «Матч ТВ».