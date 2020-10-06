«Не стала подходить»: внучка Гурченко вспомнила последнюю встречу с бабушкой

Имя 36-летней Елены Королевой, внучки легендарной актрисы Людмилы Гурченко недавно неожиданно всплыло в связи со скандалом в одном из ночных клубов. Девушка утверждает, что ей свернула челюсть модель Лара Фрост, приревновав к своему парню музыканту Руслану Дон Греко.

Родственница звезды «Вокзала для двоих», в интервью изданию «Дни.ру» поведала, что мужчина — ее старый знакомый. И она пришла в увеселительное заведение на презентацию его нового альбома.

«Я решила его поздравить, поцеловать в щеку, он меня приобнял. Я вам клянусь: понятия не имела про его отношения с Ларой», — объяснила она.

Девушка утверждает, что модель накинулась на нее и стала избивать. Итог — вывихнутая челюсть и бандаж на лице на несколько месяцев.

В беседе с журналистом Королевой пришлось оправдаться за свой внешний вид и вид своей матери Марии Королевой, ныне покойной. По ее словам, их часто обвиняли в том, что они злоупотребляют алкоголем из-за природной отечности лица. Но внучка Гурченко заверила, что это не так.

Кроме того, она вспомнила свою последнюю встречу с бабушкой, которая произошла случайно в 2000-м году, когда ей было всего 12 лет. Проходя мимо станции метро, она увидела съемочную группу Эльдара Рязанова (он снимал «Старые клячи») и Людмилу Гурченко.

«Зная ее характер, предполагая реакцию, не стала подходить. Понимала, что она настроилась на работу, а я только помешаю ей», — сказала она.

Напомним, что актриса много лет была в ссоре со своими родственниками, долгое время не общалась с дочкой, внучкой и никогда не видела правнучку.