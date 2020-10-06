«Очень много забот»: Яна Рудковская объяснила, почему стало реже снимать сына Сашу на смартфон

С появлением еще одного наследника в семье продюсер стала меньше времени проводить с Гном Гномычем.

Продюсер Яна Рудковская, которая ведет страничку в Instagram своего сына Саши Плющенко, объяснила, почему стала реже выкладывать видеозаписи с ребенком. У нее после появления еще одного наследника Арсения добавилось забот.

Рудковская разместила видео, на кадрах которого можно увидеть ее мужа двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко с Сашей. Они собрались на рыбалку. «Ребята. А что вы делаете?» — задала вопрос Рудковская. «У нас планы на вечер. На какой пруд пойдем ловить рыбу сегодня?!» — отметил ее муж.

«Немного о вчерашнем вечере. Рыбы было, увы, немного, но удовольствие получили. Мама снять процесс рыбалки не смогла, так как у нее теперь очень много забот». Яна Рудковская

Напомним, что совсем недавно в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко случилось пополнение. Суррогатная мать родила для них сына Арсения.