«Проснулись, а нас занесло!»: Бледанс на Алтае увидела первый снег

Артистка отдыхает с подругами на юге Западной Сибири, где накануне наступила зима.

51-летняя актриса и телеведущая Эвелина Бледанс тщательно следит за своим здоровьем и фигурой. И регулярно делится секретами красоты с поклонниками в Instagram. Вот и сейчас артистка отправилась на Алтай не просто отдохнуть. Звезда ведет активный образ жизни и показывает, как проводит дни на курорте.

И очередное утро оказалось не похожим ни на одно предыдущее — на Алтае выпал первый снег и наступила настоящая зима. Бледанс поспешила поведать об этом своим фанатам.

«Проснулись, а нас занесло! Но, мы утренних активностей не пропускаем! Хотелось, конечно, поваляться», — пишет Бледанс.

На видео, которым поделилась актриса, видны внушительные сугробы на берегу Катуни. Снегопад не думает прекращаться, а это значит, что количество осадков будет только расти.