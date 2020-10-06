«Талия на два размера прекрасней»: беременная Подольская вспомнила, какой стройной она была

38-летня Наталья Подольская готовится подарить мужу, 52-летнему Владимиру Преснякову-младшему, второго общего наследника. Девушка регулярно делится в микроблоге фотографиями в положении и рассказывает, на сколько уже поправилась.

Но на этот раз артистка решила вспомнить, какой была ее талия до беременности. Она поделилась архивным снимком в Instagram и подписала его:

«Тот момент когда талия стала на два размера прекрасней и контент простаивает, но… ни тут то было», — написала под постом Подольская.

На снимке девушка позирует в черном платье на запах с рукавами-буфами. В руке держит подсолнух. Поклонники поспешили прокомментировать снимок и отметили, что их любимица прекрасна с любым объемом на талии:

«Наталья, красивая женщина хороша в любом размере! Главное, что счастье под сердцем и в сердце», «Это самое прекрасное время — ожидание встречи с маленьким счастьем», «Шик», «Красотка», «Беременная женщина самая красивая», «Красотка всегда неотразима», — пишут в комментариях.

Напомним, что в браке у Подольской и Преснякова подрастает сын Артемий. Ему в этом году исполнилось пять лет.