«Не участвуйте в травле»: Гордон объяснила, почему журналистам не нужно писать гадости о Кудрявцевой

Правозащитница Екатерина Гордон в Instagram объяснила, почему журналистам не стоит писать гадости про телеведущую Леру Кудрявцеву. По ее словам, жена хоккеиста Игоря Макарова – крутой, профессиональный и добрый человек.

При этом в своем посте Гордон упомянула некоего, как она выразилась, опарыша. Этот человек, как уверяет Гордон, поставлял влиятельному чиновнику молодых любовников. Сейчас он, как считает правозащитница, пользуется покровительством этого человека и делает в прессу вбросы.

«За эти вбросы в судебном порядке уже начали отвечать издания. Оставайтесь профессионалами, не участвуйте в травле нездоровым грязным человеком вашего коллеги. Мы, в свою очередь, продолжим наказывать каждое издание, опубликовавшее непроверенную информацию в правовом поле. И даже если нам надо будет просудиться с сотней изданий, Гордон это сделает».

Екатерина Гордон

Напомним, что у Леры Кудрявцевой уже давно очень сложные отношения с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. Тот периодически пишет нелестные посты о телеведущей. Не так давно Кудрявцева отмечала, что этому человеку не мешало бы провести пару лет в колонии.