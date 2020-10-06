«Это глупость!»: Авербух отпроверг слухи о замене ведущих на «Ледниковом периоде»

Хореограф Илья Авербух заявил, что речи о смене ведущих на шоу «Ледниковый период» не идет. Ранее хейтеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой нелестно высказались в ее адрес. По их мнению, она не справилась со своей ролью на проекте, допустив слишком много ошибок во время телеэфира. По их словам, подопечная Этери Тутберидзе держалась в кадре крайне неуверенно и это чувствовали не только зрители, но и поклонники фигуристки.

«Слухи о смене ведущих? Однозначно никто никого менять не будет. Это глупость!» Илья Авербух

Как отметил Илья Авербух, Алина Загитова — большая умница. По его мнению, она очень старательная и ее профессионализм с каждой программой будет только расти. Как добавил чемпион мира по фигурному катанию, Загитову надо поддержать, а не критиковать, как это сегодня делают некоторые ее недоброжелатели, сообщает портал sport24.ru.

Напомним, что шоу «Ледниковый период со звездами спорта и шоу-бизнеса стартовало несколько дней назад на Первом канале. У программы очень высокие рейтинги на телевидении. При этом в первых нескольких выпусках никто из звезд проект не покинет. Таковы правила участия в шоу.