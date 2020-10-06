«Наконец-то без обработки»: Ивлеева показала огромный бицепс и грудь на фото в купальнике

Настя Ивлеева и Элджей в настоящий момент отдыхают на Мальдивах. Пара арендовала виллу за 760 тысяч рублей в сутки с личным бассейном, причалом и собственным пляжем. В целом ее территория занимает около тысячи квадратным метров.

Звездной чете явно негрустно проводить отпуск вдвоем, тем более к ним наведываются гости из мира животных. Накануне они устроили настоящее сражение с наглой местной птичкой, очень похожей на персонажа игры Angry birds. Причем победителем из него вышли явно не люди – футболку рэпера пернатое испортило своим биологическим оружием.

Этот эпизод не испортил отпускного настроения музыканта, ведь рядом с ним красавица-жена, фигуру которой в купальнике не грех показать публике. Правда у мужа Насти свой взгляд на прекрасное. Вместо классического снимка возлюбленной в эффектной позе, у Элджея, благодаря использованному фильтру получилось фото кривой и толстой тетки с неказистой фигурой.

Однако в этой семье явно два сапога – пара. Вместо того, чтобы быстро удалить неудачный кадр. Ивлеева обнародовала его в личном блоге:

«Любимый фоткал», — нежно подписала она неоднозначный снимок.

«Когда твои бицепсы круче, чем у любимого», «Наконец-то без обработки, завидуйте ее истинной красоте!!», «Изменилась ты на карантине! Вот так и бывает», «Ноги базуки», — подхватили шутку ее фолловеры.