«Человек низких моральных принципов»: Муцениеце жестко прошлась по Тарзану после его интервью Собчак

Актриса считает, что защищать изменщиков не стоит, тем более тех, которые ищут себе оправдание во всем.

Агата Муцениеце, недавно пережившая развод с мужем, ярко отреагировала на вышедшее накануне шоу «Осторожно. Собчак!» с участием Наташи Королевой и Сергея Глушко.

Певица в своем первом интервью после скандала заявила, что простила неверного супруга, поскольку не считает его виноватым. Дескать, он словно ребенок, повелся на поводу хитрых женщин-обольстительниц. Его любовница, к слову, следом выступила в Сети с заявлением, что, якобы, у них была вовсе не легкая интрижка, как рассказал в эфире Тарзан, а длительные полуторагодовалые отношения.

Комментируя увиденное, Агата не стала подбирать выражений.

«Косить под дебила – лучший способ уйти от ответственности», — к примеру, заявила она.

Актриса считает, что защищать изменщиков не стоит, тем более тех, которые ищут себе оправдание во всем. А Тарзан хорошенько прошелся на интервью Собчак не только по девушкам, которые сняли его любовные утехи на видео, но и по журналистам, освещающих эту тему в СМИ. Муж украинской исполнительницы убежден, что его частная жизнь не должна быть известна людям.

«О, май гад! Человек низких моральных принципов винит всех вокруг!» — воскликнула Муцениеце.

Артистка поблагодарила Ксению Анатольевну за то, что та показала известную пару такими, какие они есть.