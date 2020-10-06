Соболь, песец и шиншилла: Калашникова показала на видео многомиллионную коллекцию шуб
Видео
Звезды, которые могли стать учителями
Видео

Стас Костюшкин показал кроссовки из фильма «Назад в будущее» за 60 тысяч долларов

Артист увидел их в одном из магазинов американского Нью-Йорка.

Стас Костюшкин показал кроссовки из фильма «Назад в будущее» за 60 тысяч долларов
Стас Костюшкин. Фото: Globallookpress.com

Певец Стас Костюшкин в Instagram показал, как выглядят кроссовки из фильма «Назад в будущее». Их цена в одном из магазинов американского Нью-Йорка составляет 60 тысяч долларов.

«Кроссовки из фильма «Назад в будущее» Посмотрите. Шестьдесят тысяч долларов. Есть еще подешевле – 46».

Стас Костюшкин

Ниже под видеозаписью он сделал подпись: «Вы любите носить кроссовки, готовы продать квартиру и купить новые кроссы?»

«Мне с моей зарплатой за всю жизнь даже на один кроссовок не накопить», «Да. 60 тысяч долларов — это мой дом с участком», «Какой-нибудь американец обязательно купит. Такие кроссовки — моя мечта. К сожалению, несбыточная мечта», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Стас Костюшкин получил известность благодаря дуэту «Чай вдвоем». После распада группы, где певец блистал вместе со своим другом музыкантом Денисом Клявером, он занимается сольными проектами.

Тэги

АмерикаДенис КляверНью-ЙоркСтас КостюшкинФильм "Назад в будущее"