Стас Костюшкин показал кроссовки из фильма «Назад в будущее» за 60 тысяч долларов

Артист увидел их в одном из магазинов американского Нью-Йорка.

Певец Стас Костюшкин в Instagram показал, как выглядят кроссовки из фильма «Назад в будущее». Их цена в одном из магазинов американского Нью-Йорка составляет 60 тысяч долларов.

«Кроссовки из фильма «Назад в будущее» Посмотрите. Шестьдесят тысяч долларов. Есть еще подешевле – 46». Стас Костюшкин

Ниже под видеозаписью он сделал подпись: «Вы любите носить кроссовки, готовы продать квартиру и купить новые кроссы?»

«Мне с моей зарплатой за всю жизнь даже на один кроссовок не накопить», «Да. 60 тысяч долларов — это мой дом с участком», «Какой-нибудь американец обязательно купит. Такие кроссовки — моя мечта. К сожалению, несбыточная мечта», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Стас Костюшкин получил известность благодаря дуэту «Чай вдвоем». После распада группы, где певец блистал вместе со своим другом музыкантом Денисом Клявером, он занимается сольными проектами.