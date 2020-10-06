Игорь Крутой прогулялся по Красной площади с сыном от первого брака и внучкой Маргаритой

Композитор Игорь Крутой в Instagram разместил очень трогательное видео. На кадрах он вместе с сыном Николаем от своего первого брака и четырехлетней внучкой Маргаритой прогуливается по Красной площади в Москве.

«Наша прогулочка с сыном и внучкой», — говорит на кадрах счастливый дедушка. В какой-то момент внучка Игоря Крутого интересуется у своего отца, на какой машине они поедут домой. «Мы на своей поедем машине, а дедушка на своей», — отвечает Николай Крутой.

Также композитор опубликовал «заповедь сыну». Это стихотворение известного писателя Редьярда Киплинга. Там, в частности, есть такие слова: «Владей собой среди толпы смятенной. Тебя клянущей за смятенье всех. Верь сам в себя, наперекор вселенной, и маловерным отпусти их грех».

Напомним, что сын у Игоря Крутого появился на свет в 1981 году в первом браке с Еленой Крутой. Вместе они были на протяжении шестнадцати лет и расстались в 1995 году.