«Успокойтесь, скоро увидимся на соревнованиях»: Юлия Ефимова ответила на слухи о беременности

По словам призерки олимпийских игр, она не любит выкладывать фото своего тренировочного процесса.

Неоднократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в Instagram прокомментировала информацию о якобы своем интересном положении. Надо отметить, что в последнее время ее фанаты словно с цепи сорвались. Многие стали подозревать, что звезда российского плавания беременна и скоро станет мамой. При этом плавание она покинет.

По словам Ефимовой, если она не выкладывает фотографии тренировочного процесса, то это вовсе не значит, что она ушла из плавания или беременна. На своей личной страничке она хочет выкладывать только те снимки, которые сама пожелает.

«На тренировках я тренируюсь и фотографируюсь очень редко, только если красивый рассвет или что-то очень смешное! Тренер вообще не любит это дело. Так что, успокойтесь и скоро все увидимся на соревнованиях».

Юлия Ефимова

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Напомним, что следующим летом Юлия Ефимова хочет осуществить свою главную мечту. Победить на Олимпиаде в японском Токио. Пока в ее коллекции наград нет самое главной — золотой.