«Предстоит пережить два затмения»: Володина обозначила пик по заболеваемости коронавирусом

Астролог Василиса Володина рассказала, когда в России случится пик по заболеваемости коронавирусом. По ее словам, пока ретроградность планет, в том числе Меркурия, замедляет распространение болезни.

Как отметила Володина, которая пока не появляется на программе «Давай поженимся!», потому что опасается болезни, в районе 16 октября темпы распространения коронавируса замедлятся, но расслабляться жителям нашей страны, безусловно, рано. Примерно с 20 ноября начнется стремительный рост. Причем, как она считает, остановить его быстро не удастся.

«Нам предстоит пережить в этом году еще два затмения — в конце ноября и в середине декабря. А затмения — это всегда неожиданности и поворот событий в непредсказуемую сторону». Василиса Володина

Ранее Василиса Володина отмечала, что ограничительные меры из-за коронавируса не снимут в январе 2021 года, как некоторые мечтают. Она думает, что раньше, чем через три с половиной года болезнь не отступит, сообщает «Комсомольская правда».