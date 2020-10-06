«Мы в мире первые, кто это сделал»: Моргенштерн «поддал газу» в совместную песню с Тимати

Как отметил рэпер, никогда и никто прежде подобное точно не практиковал.

Рэпер Моргенштерн в Instagram поделился секретом создания хита El Problema. Композицию, как известно, он спел не так давно вместе с музыкантом Тимати. Она вмиг стала хитом. Как выяснилось, Моргенштерн и его друг Слава Marlow добавили в трек человеческого газоиспускания.

«Сегодня знаменательный день. Это знаковый день в истории музыки. Сегодня начнется вторая волна хайпа. Мы в мире первые, кто это сделал. Этого никогда прежде не было в мире российской музыкальной киноиндустрии». Моргенштерн

Как отметил Моргенштерн, вся страна слушала его «пердеж», и никто даже не догадывался об этом. При этом он отметил, что идея добавить газов в трек принадлежит его другу. Когда он об этом узнал, то просто хлопал стоя на коленях.

Ранее Тимати отмечал, что был не в курсе о шалости своих друзей. При этом в соцсетях он заявил, чтобы его коллеги не думали о сыгранной партии. Скорее всего, рэпер готовится достойно ответить на такую выходку Моргенштерна.