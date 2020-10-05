Соболь, песец и шиншилла: Калашникова показала на видео многомиллионную коллекцию шуб
Видео
Звезды, которые могли стать учителями
Видео

«Жизнь у меня насыщенная»: 70-летняя Бабкина в изумрудной блузе и юбке колокол пришла к Урганту

Певица в буквальном смысле лучилась в кадре, общаясь с ведущим ток-шоу «Вечерний Ургант» и Дмитрием Хрусталевым.

«Жизнь у меня насыщенная»: 70-летняя Бабкина в изумрудной блузе и юбке колокол пришла к Урганту
Надежда Бабкина. Фото: Globallookpress.com

Не секрет, что ассистентом Ивана Урганта в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале стал экс-участник шоу Comedy Woman — Дмитрий Хрусталев. На этот раз продюсеры передачи пригласили на съемки певицу-народницу, больше известную как казачка Надя — основательницу и художественного руководителя вокального ансамбля «Русская песня» — Надежду Бабкину.

Так, в «Останкино» певица предстала в весьма незаурядном аутфите. Надежда Георгиевна примерила изумрудную блузу с широким алым поясом. Таким образом, артистка сделала акцент на талии. Лук певицы дополнила юбка колокол с ярким цветочным принтом. Еще историк моды Александр Васильев в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что его соведущая заметно похудела после «карантинных» каникул. А ведь артистка перенесла двустороннюю пневмонию. Несмотря на это, Бабкина сумела восстановиться в кратчайшие сроки и вернулась на съемочную площадку передачи.

«Мои дорогие! Я в седьмой раз стала гостьей программы «Вечерний Ургант». Поскольку жизнь у меня очень активная и насыщенная, мне всегда есть о чем рассказать — будь то выход книги воспоминаний, премьера спектакля в театре «Русская песня» или съемки юбилейного концерта… Будет ярко, эмоционально и весело!» — отметила певица.

Тэги

естественная красотаЗвездный стильИван УргантКрасота вне возрастамода и стильНадежда БабкинаНовости googleПрограмма «Вечерний Ургант»