«Жизнь у меня насыщенная»: 70-летняя Бабкина в изумрудной блузе и юбке колокол пришла к Урганту

Не секрет, что ассистентом Ивана Урганта в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале стал экс-участник шоу Comedy Woman — Дмитрий Хрусталев. На этот раз продюсеры передачи пригласили на съемки певицу-народницу, больше известную как казачка Надя — основательницу и художественного руководителя вокального ансамбля «Русская песня» — Надежду Бабкину.

Так, в «Останкино» певица предстала в весьма незаурядном аутфите. Надежда Георгиевна примерила изумрудную блузу с широким алым поясом. Таким образом, артистка сделала акцент на талии. Лук певицы дополнила юбка колокол с ярким цветочным принтом. Еще историк моды Александр Васильев в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что его соведущая заметно похудела после «карантинных» каникул. А ведь артистка перенесла двустороннюю пневмонию. Несмотря на это, Бабкина сумела восстановиться в кратчайшие сроки и вернулась на съемочную площадку передачи.