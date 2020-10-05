«Он предал меня»: Ольга Дроздова рассказала, как ее однажды подставил Дмитрий Певцов

Актриса Ольга Дроздова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, как много лет назад ее «подставил» актер Дмитрий Певцов. На тот момент он еще не был ее мужем. Они просто дружили.

«Он разрешил режиссеру картины «Прогулка по эшафоту» снимать меня голой. В сценарии этого не было. Я сначала категорически отказывалась. Они сговорились. Он просто повелся. Я убежала в итоге со съемки. Бегала по лесу. Вернулась на съемочную площадку и улетела с расстройства во Францию».

Ольга Дроздова

Как отметила актриса, в какой-то момент у них с Певцовым началась тотальная дружба, переросшая в итоге в любовь. «Дмитрий мне сначала стал партнером по фильму. Потом он предал меня как друг и стал моим мужем. Большое видится на расстоянии и родное тоже, поэтому я не против, когда мы сейчас порой разъезжаемся по работе. Надо отдыхать друг от друга. У меня вот студентки в вузе, где я преподаю. Я им всегда говорю: все равно надо выходить замуж за друга. С ним будут чувства крепче», — отметила актриса.

Напомним, что Ольга Дроздова уже 25 лет вместе с Дмитрием Певцовым. Их общему сыну Елисею в этом году исполнилось 13 лет.