«Можно и самой стать лошадью»: Ольга Дроздова дала совет, как покорить мужчину

Актриса Ольга Дроздова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» дала совет всем женщинам, как покорить сердце мужчины.

«Мужчину надо закумирить. Он должен быть главным героем. Методом практик заставить его поверить, что он и есть тот самый единственный человек в твоей жизни. Главное не давать ему слезать с коня. Можно и самой стать лошадью. Он должен все время быть на коне». Ольга Дроздова

Как добавила Дроздова, секрет ее семейного счастья в браке с Дмитрием Певцовым кроется в том числе и в молчании. Она предпочитает не спорить. «Я и сына учу терпению. Он пошел у нас в кадеты. Научится там мыть полы, слушать взрослых. У него там, пусть они на меня не обижаются, замечательные няньки, которые о нем заботятся», — отметила Ольга Дроздова.

Напомним, что Ольга Дроздова жена известного актера Дмитрия Певцова. Вместе они уже 25 лет. Их общему сыну Елисею в этом году исполнилось 13 лет.