«Годы идут, а вы все молодеете»: 45-летняя Навка в цветочном купальнике блеснула шикарными ножками

Татьяна Навка не перестает удивлять верных почитателей. В свои 45 лет олимпийская чемпионка в танцах на льду выглядит, словно юная девочка. У фигуристки роскошная фигура, точеная талия, шикарные ножки без целлюлита и растяжек. Фанаты не смогли найти изъяна даже при ближайшем рассмотрении пляжных снимков знаменитости. Напомним, что Татьяна воспитывает двоих дочерей — Сашу и Надю. Младшая наследница спортсменки как и ее звездная мама увлекается фигурным катанием.
На пляжном снимке Навка предстала в белом цветочном купальнике и широкополой шляпке, блеснув точеными формами. Поклонники уточнили, что фигуристка выглядит все также молодо и привлекательно.
«Очаровательная нимфа», «Вот это да! Какая роскошная фигура», «Тут идеально все», «Сложно поверить, что у вас есть взрослая дочь», «Простите, а где целлюлит?!», «Бомбическая, слов нет!!», «Какая же вы красивая, Танюша!!», «Годы идут, а вы все молодеете», «До чего же она хорошенькая», «Сказочная», «Хочется только любоваться и восхищаться», «Восхитительная», «Тонюсенькая, словно девочка», — отметили поклонники.