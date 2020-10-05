«Годы идут, а вы все молодеете»: 45-летняя Навка в цветочном купальнике блеснула шикарными ножками

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, по мнению поклонников, может дать фору и более юным спортсменкам.

Татьяна Навка не перестает удивлять верных почитателей. В свои 45 лет олимпийская чемпионка в танцах на льду выглядит, словно юная девочка. У фигуристки роскошная фигура, точеная талия, шикарные ножки без целлюлита и растяжек. Фанаты не смогли найти изъяна даже при ближайшем рассмотрении пляжных снимков знаменитости. Напомним, что Татьяна воспитывает двоих дочерей — Сашу и Надю. Младшая наследница спортсменки как и ее звездная мама увлекается фигурным катанием.

На пляжном снимке Навка предстала в белом цветочном купальнике и широкополой шляпке, блеснув точеными формами. Поклонники уточнили, что фигуристка выглядит все также молодо и привлекательно.