Лифт для передвижения: эксперты рассказали о главной резиденции герцогов Кембриджских

Кейт Миддлтон и принц Уильям проживают в Кенсингтонском дворце – одном из самых величественных королевских дворцов. Резиденция будущего короля и королевы Великобритании настолько большая, что там есть даже лифт. Он нужен для того, чтобы быстро добраться с первого этажа на четвертый – именно столько уровней в жилой части строения.

Hello! цитируя королевских экспертов, утверждает, что в доме 20 комнат, включая три основные спальни, пять гостевых, несколько ванных комнат, три детских и гардеробные. Также там есть девять спален для персонала, спортзал, прачечная.

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Кажется, что апартаменты герцогов Кембриджских значительно уступают по своему размаху особняку, который летом этого года купили герцоги Сассекские в Монтесито. В доме Меган Маркл и принца Гарри есть 9 спален и 16 ванных комнат, погреб, а также домашний кинотеатр и винный погреб.