«Фигурка-то как у Хюррем султан»: Бергюзар Корель в алом бикини засветила прелести фигуры

В комментариях к свежему снимку в Instagram Бергюзар Корель поклонники турецкого сериала «Великолепный век» подметили, что возлюбленная Халита Эргенча по фигуре напоминает им Хюррем султан в исполнении Мерьем Узерли. А ведь поговаривали, что актриса страстно ревновала благоверного к этой немецко-турецкой суперзвезде. Бергюзар рыдала из-за горячих поцелуев мужа с Мерьем, представляя какие эмоции при этом испытывает ее суженный. Однако Халит оставался верен своей жене. И о романе с Узерли даже не помышлял.
На пляжном фото возлюбленная актера из «Великолепного века» предстала в алом купальнике, похваставшись прелестями фигуры. А ведь еще в марте Бергюзар во второй раз стала мамой. Теперь у супругов двое детей — и оба мальчики. Пара воспитывает сыновей — Хана и Али.
«Она любима и счастлива, а вы тут ядом исходитесь», «Главное — Халит доволен!», «А что женщина должна быть как щепка?!», «Вот именно муж ее любит, а вам то какое дело до чужой фигуры?!», «Вообще-то у нее двое детей, какие уж тут точеные изгибы?!», «Красавица, и фигура у Бергюзар отличная», «Солнечная, сразу видно любима своим мужем», «Никакого стеснения, все на показ», «Смело, умничка», «Очаровательная», «Чем-то на Хюррем похожа», «Да! Фигурка-то как у Хюррем султан, волнующие формы», «Волшебная, а какая улыбка», — отметили поклонники.