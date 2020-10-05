«Фигурка-то как у Хюррем султан»: Бергюзар Корель в алом бикини засветила прелести фигуры

В комментариях к свежему снимку в Instagram Бергюзар Корель поклонники турецкого сериала «Великолепный век» подметили, что возлюбленная Халита Эргенча по фигуре напоминает им Хюррем султан в исполнении Мерьем Узерли. А ведь поговаривали, что актриса страстно ревновала благоверного к этой немецко-турецкой суперзвезде. Бергюзар рыдала из-за горячих поцелуев мужа с Мерьем, представляя какие эмоции при этом испытывает ее суженный. Однако Халит оставался верен своей жене. И о романе с Узерли даже не помышлял.

На пляжном фото возлюбленная актера из «Великолепного века» предстала в алом купальнике, похваставшись прелестями фигуры. А ведь еще в марте Бергюзар во второй раз стала мамой. Теперь у супругов двое детей — и оба мальчики. Пара воспитывает сыновей — Хана и Али.