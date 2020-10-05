«Золотая осень»: Костенко оделась в одном стиле с мужем для прогулки в парке

Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. Многие были уверены, что его новые отношения не продержатся долго. Пассию спортсмена то и дело сравнивали с Ольгой Бузовой. Стоит отметить, что футболист все также счастлив с нынешней избранницей. Женаты они уже два года и воспитывают общих детей. Сейчас вместе с возлюбленным Костенко перебралась в Казань.

После очередной игры, на которой Анастасия побывала в качестве болельщицы, пара решила насладиться солнечной погодой. Они отправились гулять в парк вместе с двухлетней дочкой Миланой. Возлюбленная Тарасова любит стиль family look. Она часто одевает дочерей в одном стиле. На этот раз модель решила создать гармоничные образы себе и мужу. Она предстала в песочном пальто, объемном свитере сливочного оттенка и укороченных горчичных брюках. Завершали лук белые ботильоны. Футболист, в свою очередь, надел пальто такого же цвета, как у жены, которое сочетал с черным свитером, темными джинсами и ботинками.

Не менее стильно и подстать родителям выглядела наследница Дмитрия и Анастасии. Мама нарядила девочку в пальто песочного цвета с рюшами и оборками. Светлая шапка и шарф дополняли образ, как и черные ботинки. Звездная семья не только покормила бельчонка, которого встретила в парке, но и устроила фотосессию среди пожелтевшей листвы.

«Золотая осень», — подписала фото Костенко.

Поклонники на этот раз восхитились супругами, а также их модными нарядами: