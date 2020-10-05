«Аллергия или сглаз»: Кристина Асмус отменила съемки из-за проблем с кожей

Кристина Асмус много раз рассказывала, как ухаживает за своей кожей. Актриса не любит салонные процедуры и старается самостоятельно поддерживать красоту и молодость. При этом вне съемок она старается не прибегать к тяжелому макияжу и гриму и часто показывает себя поклонникам в естественной красоте. Но неожиданно с Кристиной случилась настоящая беда. В своем Instagram она пожаловалась на высыпания на лице, шее и спине из-за которых пришлось отменить съемки.

«Посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок… Все лицо, шею и спину адски высыпало… Аллергия это, иммунитет, реакция на антибиотики или сглаз, я не знаю. Надеюсь, этот кошмар ненадолго…», — написала Асмус.

На днях Кристина рассказала фанатам о своем сложном детстве. Как оказалось, в юные годы ей приходилось терпеть побои, нелюбовь родителей и очень часто голодать.