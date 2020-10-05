«Рыдает! Там просто истерика»: мама Тарзана с трудом перенесла новость об измене сына

Сергей Глушко и Наташа Королева впервые дали интервью о ситуации, которая возникла в их семье. Напомним, пара подала заявление в полицию на двух любовниц стриптизера, которые наведались к нему домой и сняли утехи с танцором на камеру. Видео они распространили по СМИ, предлагая журналистам осветить эту тему.

По утверждению звездной четы, девушки не только подтолкнули 50-летнего танцора к грехопадению, но и прихватили с собой их деньги и ценности. Дамы же отказываются от этого, заявляя, что Глушко имел с одной из них длительную связь.

В этой ситуации Наташа Королева решила простить мужа, заявив, что он стал жертвой хитрых мошенниц. Первое время она сильно переживала, впав в состояние прострации, но сейчас нашла в себе душевные силы идти дальше. А вот мама Сергея Глушко до сих пор не может отойти, известие о поступке ее сына стало для пожилой женщины настоящим ударом.

«Я подверг свою семью такому стрессу! Свою жену, свою маму, которая рыдает! Не дай бог с ней что-то случится! Я тогда вообще себе не прощу никогда. Наташа – сильная. А мама – есть мама. Как ей это объяснишь? И там просто истерика. А мама – пожилой человек, у нее давление и прочее», — высказался Тарзан.

Узнав шокирующее известие, родительница танцора не могла сказать ни слова, ведь свою невестку она просто обожает и очень близко принимает ситуацию к сердцу. Сергей Глушко обмолвился, что ей в какой-то момент даже пришлось обратиться к врачам, вызвав «скорую помощь».