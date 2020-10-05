«Я не считаю, что это измена»: Королева дала первое интервью после предательства мужа

Наташа Королева впервые дала интервью, в котором объяснила свою позицию относительно измены мужа. Произошло это в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

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По словам певицы, ее благоверный Сергей Глушко (Тарзан) — «большой ребенок» и слишком эмоциональный.

«Я не считаю, что это измена. Я считаю, что это подстава. Это разные вещи. Его намеренно вели и подставляли! Это подстава!» — заявила бывшая жена Игоря Николаева.

Наташа считает, что любого «нормального мужика» раскрутить на измену, используя арсенал женских уловок и хитростей, проще простого. Поэтому она больше переживала за него наивного, а не за себя.

«Я его не оправдываю! Самый жирный косяк, который он допустил, — это то, что он привел ее домой. А вторая ошибка — это то, что он открыл дверь двум Венерам. Тут надо было девочек отправлять, тут он нюх потерял», — сказала Королева.

Ведущая шоу Ксения Собчак попросила Тарзана объяснить его поступок, напомнив ему о существовании отелей и друзей.

«Я лоханулся! Я накосячил! Не надо меня лечить! Не ошибаются только трупы! Я не буду ничего объяснять! Мои объяснения только с женой происходят», — ответил Тарзан.

Сергей Глушко утверждает, что у него не было любовных отношений с Анастасией Шульженко, это всего лишь эпизод в жизни танцора. А его жена, к слову, искренне этому верит.

«Я знаю своего мужа 20 лет! Знаю все его пристрастия, возможности, хотения», — объяснила свою уверенность в супруге артистка.

Сергей на это ответил, что его благоверная — настоящая святая и лучше всех. А на вопрос Ксении, почему Наташа его простила, он ответил:

«Она меня любит, и я ее люблю, какие тут могут быть еще объяснения».

Напомним, Сергей Глушко публично признался в измене своей жене, заявив, что нарушил клятву супружеской верности под действием неких веществ. По его словам, в его дом обманом проникли две женщины и унесли из него ценные вещи. Затем пошли с компроматом по СМИ. По мнению стриптизера, это были мошенницы, а не жертвы любви, как они показывают себя перед журналистами.