Дочь Андрея Кончаловского рассказала, как режиссер относится к своему арабскому внуку

Дочь режиссера Андрея Кончаловского Дарья в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как звездный отец относится к ее детям. У нее четверо своих наследников. Причем один из них рожден от арабского аниматора.

«Отец всегда меня спрашивает: «Как ребята?», «Кому какие занятия надо оплатить?» Он любит заниматься ими. Инициатором встреч с внуками всегда выступает папа. Мы прекрасно общаемся. Скажу, что в какой-то момент я взялась за поддержание генофонда страны и мне показалось, что отец сейчас скажет: «Даша, ты вообще учиться собираешься?» Мне его жена Юля Высоцкая помогла. Я не знала, как сказать отцу, что в очередной раз беременна. Юля сказала: «Не волнуйся. Я с ним поговорю». Я так была ей благодарна». Дарья Кончаловская

Как отметила Дарья Кончаловская, с отцом своего сына, арабским аниматором, она познакомилась во время отдыха в Египте. «Он — шеф анимации в отеле. Хотел быть танцором, но оказался рабочим в гостинице. Мы год были вместе, но потом расстались. Сейчас общаемся», — заметила она.

Напомним, что дочь у режиссера родилась в 1980 году от отношений с актрисой Ириной Бразговкой. Официально с женщиной Андрей Кончаловский расписан не был.