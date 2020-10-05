«Это не поменяет образ жизни»: ставший в 54 года отцом Жижикин объяснил, почему не женится

По словам актера, его гражданской жене не обидно, что они не расписаны.

Актер Игорь Жижикин в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что не собирается жениться на молодой матери своего ребенка. Он стал впервые отцом в 54 года. Сына звезды зовут Лука. Девушка младше его на 29 лет.

«Мы не собираемся пока расписываться. Это никак не поменяет образ жизни. Моей любимой не обидно, что мы живем гражданским браком. Под венец, на мой взгляд, люди идут, когда прожили много времени. У нас ребенок моментально родился. Она забеременела через месяц после знакомства».

Игорь Жижикин

Как отметил актер, он уже четыре раза был женат, но ни одна женщина не могла ему родить наследника. «Я сдавал анализы. Мне врачи говорили, что я не стану отцом. У моих предыдущих жен-американок потом рождались дети. Я был занят работой и мне не было обидно, что у меня нет детей. Я был свободен», — сказал актер.

Игорь Жижикин прославился по роли полковника Довченко в американском фильме Стивена Спилберга «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Актер долгие годы жил в Америке.