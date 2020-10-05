Чипсы, печенье и селедка: Бородина распотрошила на камеру свою «продуктовую корзину»

Ксения Бородина пожаловалась в личном блоге, что в последнее время чувствует себя угнетенно. В чем причина — звезда разобраться не смогла, и даже хорошая погода никак не повлияла на ее дух. Видимо, по этой причине ведущая «Дома-2» решила наведаться в продуктовый магазин и купить «чего-нибудь вкусненького».

Что вошло в ее «продуктовую корзину», она сняла на видео и выложила в Сеть. Наряду с макаронами, питьевым йогуртом, печеньем и консервированной сельдью, в сумках знаменитой брюнетки оказались такие спорные продукты, как чипсы, поп-корн и сладкие батончики.

«Мы это называем «купить чего-нибудь вкусненького»», — сказала Бородина.

Затем Ксения продемонстрировала, что она приготовила из купленных продуктов. Обед оказался довольно простым: жареная картошка с соленой рыбой и овощами. Впрочем, дети все ели с большим аппетитом.