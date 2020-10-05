Конфуз дня: Мигель схватил Полину Гагарину за грудь, перепутав задание на шоу

В очередном выпуске программы «Студия Союз» на ТНТ приняли участие танцор Мигель и Полина Гагарина. Музыкально-юмористическое шоу периодически ставит российских звезд в нелепые ситуации, не обошлось без них и на этот раз.

Ведущие распределили задания конкурсантам на одном из этапов соревнования: блондинке нужно было петь песню, а ее партнеру — делать все, что звучит в композиции. Вначале это были какие-то элементарные вещи: хореограф мял бумажный листок, бросал его в корзину, подходил к девушке на пятках. А потом Полина пропела: «И нежно ты подержишь за грудь…» Мигель, недолго думая, обнял Гагарину за то место, которое прозвучало из ее же уст. Однако после паузы в песне последовало имя — «Айдара». Сконфуженный артист отошел в сторону, ну а зрители упали со смеху.

В самом конце конкурсного задания Мигелю предложили дописать недостающую первую букву в слове «…ох». Звезда шоу «Танцы» с покаянной головой добавил букву «л». В итоге получилась фраза: «Мигель — лох». Похоже, что хореограф действительно чувствовал себя неловко перед Полиной.