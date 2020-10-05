«Время перемен»: Лобода резко сменила имидж, отрезав волосы по плечи

Около 10 лет назад Светлана Лобода носила волосы по плечи, завивая их на концах. Затем образ певицы долго не менялся и многие уже забыли, как она выглядела со стрижкой. Сейчас звезда решила вернуться к прошлому стилю и вновь предстала с каре, немало удивив некоторых поклонников, а еще кое-кто узрел в ней сходство с женой рэпера Джигана.

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«Копия Самойловой стала», «На Самойлову похожа, даже подумала, что она перекрасилась», «Оксана Самойлова?», «Первое впечатление — Самойлова, пригляделась — нет», «Что же вы все на одно лицо…» — можно увидеть в комментариях.

Естественно, кому-то понравился новый стиль Светланы, а кому-то нет, но многие фолловеры сошлись во мнении, что женщина периодически должна менять свою внешность. Сама же Лобода свой выбор образа никак не стала объяснять. Она лишь подписала фото: «Время перемен».

А вот ее продюсер Нателла Крапивина восприняла смену имиджа звезды с восторгом. «Ну наконец-то!» — отметилась она под снимком.