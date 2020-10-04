Кендзо Такада умер от коронавируса во Франции

Во Франции от коронавируса умер 81-летний японский модельер Кендзо Такада — основатель модного бренда Kenzo. Об этом вечером, 4 октября, сообщило информационное агентство France-Presse. Законодатель в мире моды скончался в американской больнице французской коммуны Нейи-сюр-Сен.

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Кензо родился в Японии и там же учился на модельера, но в 1965 году он переехал во Францию, где в 1970-м основал свой популярный бренд. Со временем модный дом Kenzo стал выпускать одежду для мужчин и детей, товары для дома и парфюмерию.

В 1993 году Кензо продал свою творение французскому концерну Louis Vuitton, а сам стал выпускать одежду и предметы быта под другими марками: Yume, Gokan Kobo, Takada.