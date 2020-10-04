Халк в ярости: человек в костюме супергероя разбил звезду Трампа на голливудской «Аллее славы»

Похоже, президент Америки здорово разозлил супергеройское сообщество своей страны. Звезда Дональда Трампа на знаменитой «Аллее славы» в Голливуде оказалась повреждена. Рано утром 2 октября ее разбил мужчина с киркой в руках и в костюме Халка — зеленого великана из франшизы «Мстителей».

Как передает газета Los Angeles Times со ссылкой на местную полицию, стражи порядка прибыли на место, опросили свидетелей и передали это дело следователям. Инцидент квалифицирован, как акт вандализма. Однако это правоохранительная система рассматривает его, как тяжелое преступление, учитывая, что городу нанесен ущерб на сумму более 3000 долларов.

Издание отмечает, что звезду разбили всего через несколько часов после того, как Трамп объявил, что он и его жена заразились коронавирусом.

Дональд Трамп получил свою звезду в 2007 году, как телевизионный продюсер за организацию конкурсов красоты, которыми он же и владел. В последние годы этот уличный памятник неоднократно подвергался нападкам противников президента: возле него часто устраивались акции протесты. В 2016 году звезду политика ударили кувалдой, а в 2018-ом — разбили киркой. Но руководство Лос-Анджелеса каждый раз восстанавливало ее на средства некоммерческого исторического фонда.