«Соблазнительница»: Кристина Асмус предстала на съемках в полупрозрачном комбинезоне

32-летняя Кристина Асмус приняла участие в шоу «Золото Геленджика». Необычным образом, в котором зрителям предстоит увидеть девушку на экранах, актриса поделилась в своем Instagram. На снимке артистка позирует в сетчатом полупрозрачном комбинезоне. На ногах знаменитости — остроносые туфли-лодочки, также покрытые сеткой.

Асмус сделали необычную прическу: волосы, заплетенные в косички, скрутили в два симметричных пучка. Дополнен дерзкий аутфит ярким макияжем — контрастной подводкой подчеркнуты светлые глаза актрисы, а черной помадой накрашены губы, что придает луку неземной, инопланетный вид.

«Прическа огонь», «Идол», «Невероятная», «Хорошеете на глазах», «Красотулька», «Это суперски!!», «Вот я не знаю, как участники проходят испытания. Я бы на вас засмотрелся бы и все», — восхитились в комментариях поклонники актрисы.

В своем микроблоге Асмус часто делится деталями творческой работы. Так, недавно бывшая возлюбленная Гарика Харламова рассказала подписчикам о том, что заболела и потеряла голос. Неприятность случилась аккурат накануне премьеры спектакля «Дачники» в театре Ермоловой.

Артистка поспешила выразить свою благодарность поклонникам за поддержку, и даже похвасталась огромным букетом, который получила от одного из фанатов.