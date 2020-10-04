Алла Пугачева в сопровождении мужа приехала проститься с Александром Кальяновым

В Москве простились с музыкантом Александром Кальяновым. Он умер 2 октября в возрасте 73 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Родственники приняли решение кремировать тело, а после захоронить на Хованском кладбище.

На церемонию прощания пришли многие артисты, среди них были Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Николай Расторгуев. Алла Пугачева в черном пальто и шляпе приехала уже к моменту кремации. У гроба сказала, что жизнь Кальянова удалась. Максим появился с огромным букетом желтых цветов. Об этом сообщает «СтарХит».

Александр Кальянов много лет тесно сотрудничал с Пугачевой. Дебют его как певца состоялся на «Рождественских чтениях». С того момента он выпустил 10 музыкальных альбомов. Трижды становился лауреатом премии «Шансон года».