«Новое концертное»: Устинья Малинина показала себя в блестящем черном платье с декольте

В начале учебного года Эмма и Александр Малинины похвастались новостью о том, что их дочка Устинья поступила в «лучшую консерваторию мира». Девушка теперь – студентка Лондонской Королевской академии музыки.

Юная певица решила пойти по стопам знаменитого отца, но выбрала оперное направление. Устинья очень вдохновляется творчеством дивы мировой сцены Анны Нетребко и часто бывает на ее выступлениях. У самой Малининой тоже регулярно бывают концерты, и она отправилась на шопинг, чтобы приобрести себе обновку.

«Выбрала новое концертное платье! Как вам?» — похвасталась девушка и попросила фолловеров в микроблоге оценить ее выбор.

Устинья остановила свой выбор на черном платье в пайетках длины макси, с окантовкой из боа на рукавах. Элегантности наряду добавил тонкий вырез в зоне декольте.