«Новое концертное»: Устинья Малинина показала себя в блестящем черном платье с декольте

В начале учебного года Эмма и Александр Малинины похвастались новостью о том, что их дочка Устинья поступила в «лучшую консерваторию мира». Девушка теперь – студентка Лондонской Королевской академии музыки.
Юная певица решила пойти по стопам знаменитого отца, но выбрала оперное направление. Устинья очень вдохновляется творчеством дивы мировой сцены Анны Нетребко и часто бывает на ее выступлениях. У самой Малининой тоже регулярно бывают концерты, и она отправилась на шопинг, чтобы приобрести себе обновку.
«Выбрала новое концертное платье! Как вам?» — похвасталась девушка и попросила фолловеров в микроблоге оценить ее выбор.
Устинья остановила свой выбор на черном платье в пайетках длины макси, с окантовкой из боа на рукавах. Элегантности наряду добавил тонкий вырез в зоне декольте.
«Красиво очень и ты красотка просто огонь», «Элегантно! Отличный вкус!!», «Как всегда на высоте», «Просто дива! Шикарно!», «Замечательное платье. Устинья, вам идет очень», «Вау, невероятно шикарно!» — пишут поклонники.