«Мамино счастье!»: Брухунова нарядила сына от Петросяна в вязаную шапочку с ушками

В семье 75-летнего Евгения Петросяна и 31-летней Татьяны Брухуновой полгода назад родился малыш. Тогда эта новость балансировала на грани слухов, потому что пара никак не комментировала их, да и с коляской ни жену, ни мужа никто не видел. Однако, в сентябре сатирик явил всему миру своего наследника, которого назвали Ваганом, в честь дедушки.

По мнению поклонников, крошка сын очень сильно похож на маму. И когда Брухунова показала свежие фото с прогулки с Ваганчиком, многие поклонники снова заметили невероятное сходство между ними. Сама молодая жена Петросяна призналась, что ее кроха уже проявляет характер.

«Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упертого и настойчивого, но тот с кем всегда можно договориться», — рассказала Брухунова.

На осеннюю прогулку Брухунова нарядила малыша в белый комбинезончик и вязаную шапочку с ушками. На снимке видно, как сильно малыш уже подрос, и у него округлились щечки.