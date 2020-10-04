Какие-то шуры-муры: Лариса Гузеева едва не «увела» чужого мужа на съемках программы

Лариса Гузеева продолжает приезжать в гости к дачникам в рамках программы «На дачу!». В свежем выпуске шоу телеведущая побывала в особняке семьи Бадаевых. Все бы ничего, но в какой-то момент Гузеева начала строить глазки главе семейства – 52-летнему Андрею.

Ведущая программы осыпала Бадаева комплиментами и сказала, что тоже хотела бы такого мужа. Гузеева настолько прониклась этой идеей, что даже высказалась, что могла бы стать его второй женой. Заигрывания телеведущей явно не понравились супруге предпринимателя – Афет. Она отправилась к редактору программу и сказала, что происходят какие-то «шуры-муры». Конфликта удалось избежать как только Лариса Гузеева отправилась на кухню готовить.

К слову, с приготовлением блюд у Гузеевой связана целая история. Кулинарные навыки она оттачивала в очень длительной командировке во Владивостоке много лет назад. И сейчас она балует свою семью домашней едой, правда, не всем ее кулинарное мастерство приходится по душе.