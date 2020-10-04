Во дворе замка: 71-летняя Пугачева в платье с открытыми плечами и органзой предстала в объятиях мужа

Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что 71-летняя Алла Пугачева отдает предпочтение пышным прическам — и это ее отличительный стиль. Такие локоны, как считает ведущий программы «Модный приговор», Примадонне отечественной эстрады идут.

Легкие вьющиеся волосы добавляют певице задора и заметно ее молодят. В целом, соведущий Эвелины Хромченко подчеркнул, что в браке с шоуменом Максимом Галкиным певица стала выглядеть значительно моложе. Причина тому, правильно подобранный гардероб. И если раньше, как говорит Васильев, он критиковал Пугачеву за мини-наряды, то теперь, когда певица смогла похудеть — он видит в них ничего предосудительного.

На снимке, который Максим Галкин опубликовал в личном микроблоге, Примадонна предстала в монохромном платье с открытыми плечами и юбкой из органзы. Модный лук певицы дополнили митенки и серебристые туфельки на плоской подошве без каблучка. Зону декольте певица украсила цепочкой с геометрическим кулоном. На фото с мужем Пугачева предстала в объятиях возлюбленного, который нежно прижимал певицу к себе.