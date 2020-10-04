«Мне не верится»: Влад Соколовский показал подросшую дочь от Риты Дакоты

Влад Соколовский и Рита Дакота стали мужем и женой в 2015-м, а почти три года назад обзавелись первенцем. Девочку назвали Мией. В 2018-м музыкальная пара развелась, теперь девочка живет с мамой, но часто проводит время и с отцом. В свой уикенд Влад прогулялся с дочкой в парке, а снимком поделился с подписчиками в Instagram.

«Самое лучшее утро воскресенья! Мне не верится, что тебе скоро три. Быть твоим папой — самое большое счастье на земле», — написал Соколовский.

Фанаты музыканта отметили, что фото «просто космическое».

Экс-солист группы «БиС» продолжает заниматься музыкой, а еще недавно встал на коньки. Артист принимает участие в шоу Первого канала «Ледниковый период». Его напарницей по льду стала олимпийская чемпионка Екатерина Боброва.