«Лишь бы только оголиться»: Лопырева в розовом бикини показала сногсшибательную фигуру

Виктория Лопырева, будучи мамой крохотного сынишки, которому еще нет и двух лет, может похвастаться роскошной фигурой без изъяна. Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова поделилась в Instagram свежим пляжным снимком, продемонстрировав соблазнительные изгибы звездного тела. Сногсшибательные формы модели никого не оставили равнодушными. Виктория позировала в розовом секси бикини, демонстрируя упругий бюст и точеную талию. А ведь в феврале 2019 года манекенщица впервые стала мамой.
«Хоть и посвятил мой друг эту модель купальника шикарной фигуристой Ким Кардашян, но блондинкам этот цвет идет не меньше, согласны?!» — обратилась Виктория к фолловерам.
«До чего же хороша, просто куколка», «Все мужчинки у ваших ног, смотрите не играйте с их сердцами», «Лишь бы только оголиться», «Провокация засчитана!!», «Эм, прикройте прелести Викуси!!», «Такие грудки всех сведут с ума», «Переполошила весь пляж», «Искусительница», «Волшебная, какая вы очаровательная девушка», «Чистый кайф, восторг», — отметили поклонники модели.