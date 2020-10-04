«Лишь бы только оголиться»: Лопырева в розовом бикини показала сногсшибательную фигуру

Виктория Лопырева, будучи мамой крохотного сынишки, которому еще нет и двух лет, может похвастаться роскошной фигурой без изъяна. Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова поделилась в Instagram свежим пляжным снимком, продемонстрировав соблазнительные изгибы звездного тела. Сногсшибательные формы модели никого не оставили равнодушными. Виктория позировала в розовом секси бикини, демонстрируя упругий бюст и точеную талию. А ведь в феврале 2019 года манекенщица впервые стала мамой.

«Хоть и посвятил мой друг эту модель купальника шикарной фигуристой Ким Кардашян, но блондинкам этот цвет идет не меньше, согласны?!» — обратилась Виктория к фолловерам.