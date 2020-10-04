«У меня ленивые губы»: Загитовой пришлось нелегко в качестве ведущей ледового шоу

С 3 октября на Первом канале стартовал новый сезон шоу Ледниковый период. Ведущими на этот раз стали Алексей Ягудин и Алина Загитова.

В этом году юная олимпийская чемпионка окончила школу и поступила на факультет журналистики в РАНХиГС. Девушке повезло тут же попробовать себя в будущей профессии, причем сразу на Первом канале. В программе «Вечерний Ургант» 18-летняя фигуристка призналась, что работа на телевидении оказалась не такой уж и простой. В эфире шоу Ивана Урганта Загитова рассказала о занятиях с репетитором по речи:

«Она просит меня делать очень смешную штучку: я сую в рот пробку и начинаю с ней разговаривать. Репетитор просит делать это везде, когда есть время. Я еду в машине с мамой, засовываю пробку в рот и произношу скороговорки, текст повторяю. Репетитор говорит, что у меня «ленивые губы». Поэтому я их тренирую», — поделилась откровением начинающая ведущая.

Старшие коллеги Алины поддержали ее: Ургант и Ягудин честно признались, что также по-началу развивали артикуляцию с помощью специальных упражнений.

Девушка относится к недостатку опыта с юмором: Загитова без стеснений шутила на тему своих тренировок на виду изумленных окружающих.

Фигуристка рассказала, что в этом году ей предстояло получить еще один новый для себя навык: сразу после 18-го дня рождения, Алина пошла сдавать на права. Знаменитость подчеркнула, что, по наставлению своей мамы, училась именно на механике. Иван Ургант восхитился советом родительницы чемпионки: