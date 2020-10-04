Петросян поставил под угрозу здоровье сына Вагана, появившись на похоронах Войнаровского

Артист заявил, что не мог не проводить в последний путь своего близкого товарища.

Юморист Евгений Петросян поставил под угрозу здоровье своего маленького сына Вагана, которому нет еще и годика. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Он появился при большом скоплении людей на похоронах своего друга певца Вячеслава Войнаровского. Надо отметить, что сатирик был в медицинской маске, но с учетом второй волны коронавируса такие походы крайне опасны.

Сам Петросян о сыне говорить не стал, а вот о неожиданно ушедшем из жизни друге высказался.

«На сцену он редко выходил у нас. Последние лет пять вообще не появлялся. Лишний вес был у него. Тяжело с таким весом. Он изо всех сил крепился. Мы очень были дружны, как товарищи, и как партнеры. Для меня это большое горе. Я прежде всего поддерживал его морально. Я в том же положении сейчас, что и все артисты. Последний раз посылал ему веселые ролики месяц назад. Он до последнего говорил, что все нормально, все хорошо. Вот так и ушел». Евгений Петросян

больше по теме Петросян полгода прятал ребенка у тещи в Туле на малой родине Брухуновой Рождение Вагана не зафиксировано ни в одном столичном департаменте.

Напомним, что Вячеславу Войнаровскому на момент смерти было 74 года. Его похоронили на Троекуровском кладбище.