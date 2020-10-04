Была в летаргическом сне: Агата Муцениеце рассказала о новом этапе жизни

Этот год для Агаты Муцениеце выдался очень сложным. Развод с Павлом Прилучным, потеря ролей в спектаклях. Но актриса не опускает руки. Как призналась актриса в интервью «Известиям», она переосмыслила свое прошлое и сделала выводы, что пребывала будто в летаргическом сне.

Муцениеце заверяет, что теперь в ее жизни начался новый этап. Она поняла главное: чем сильнее падаешь и больнее ударяешься, тем больше растешь как личность. Также она посоветовала не заводить Instagram, если хочешь оставаться затворником по жизни.

В браке с Павлом Прилучным актриса прожила девять лет. За это время она подарила актеру двоих детей – сына Тимофея и дочь Мию. Расставшись с отцом своих отпрысков, Агата переехала из загородного особняка в просторную квартиру, прихватив с собой детей. Павел, к слову, может в любое время навещать наследников. В этом Муцениеце ему не препятствует.