«У меня корсет расстегнулся, была практически голая»: Мария Голубкина вспомнила курьез на сцене

Актриса Мария Голубкина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о курьезном происшествии, которое случилось с ней однажды во время концерта.

«У меня корсет расстегнулся, была практически голая, но так как я люблю неожиданности, то это было здорово. Я все обыграла, так что никто ни о чем не догадался». Мария Голубкина

Голубкина оказалась не единственной из звезд, кто попадал в курьезную ситуацию на сцене. Так однажды неприятность случилась с актрисой Ольгой Кабо. «Моим партнером на сцене тогда был Александр Домогаров, и у нас была сцена, где я каталась на качелях. Декораторы ее неудачно поставили, чуть дальше, чем надо. Я просто не долетела до нее. Спасло от больших неприятностей меня то, что Домогаров подбежал и поставил ногу в кожаном сапоге. Я упала плашмя ему на сапог. И после этого он сказал: «Играй дальше, каскадер», — заметила Кабо.

Напомним, что Мария Голубкина и Ольга Кабо – известные российские актрисы. За их плечами огромное количество работ, как на сцене театра, так и в кино.