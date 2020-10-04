«Плакали от гордости»: Бузова рассказала, как родные отнеслись к ее дебюту на льду

Накануне состоялся показ телевизионной версии первого проката пар-участников «Ледникового периода». Несколько лет подряд проект был заморожен, но в новом сезоне вновь вернулся на экраны. Причем, с весьма интересным составом, в числе которых и Ольга Бузова. На льду она выступает в тандеме с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

Дебютный номер пара отказала под трек Кристины Агилеры, после которого диктор шоу похвалил Бузову за чувство ритма. Сама же Ольга после этого написала в своем Instagram, что выступление растрогало ее родных.

«Весь вечер и все утро моей мамочке звонят друзья и родственники со всей планеты изо всех уголков земного шара, и поздравляют с шикарным выступлением. Бабушки мои вчера смотрели и плакали от гордости за внучку, и от счастья за нашу пару с Димой», — отметила Бузова.

больше по теме Ольга Бузова с модной челкой призналась, что влюблена в талант Александра Петрова Певица и телеведущая пришла на закрытую премьеру фильма «Стрельцов».

До участия в проекте певица ни разу не стояла на коньках. Стоит отметить, что при знакомстве с будущей партнершей по льду Дмитрий Соловьев испытал настоящий шок, увидев поющую телеведущую на катке.